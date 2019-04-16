بعد 8 ساعات من اشتعالها.. نجاح إخماد نيران كاتدرائية "نوتردام"..صور

كتب- هاشم الفخرانى

نجحت فرق الإطفاء في إخماد الحريق الذي اندلع أمس الإثنين، فى كاتدرائية "نوتردام" وسط العاصمة الفرنسية، باريس، وذلك بعد أكثر من 8 ساعات على اندلاعه.



إخماد حريق كاتدرائية نوتردام بعد 8 ساعات

وأعلن جابريال بلاس، المتحدث باسم هيئة الإطفاء، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية وعدد من المواقع الفرنسية المحلية قوله: "لقد تمت السيطرة على الحريق بشكل كامل، وتم إخماده نهائيًا".



كاتدرائية نوتردام

وخلال زيارة تفقدية للمكان، أمس الإثنين، تعهد الرئيس الفرنسى بإعادة بناء الكاتدرائية، معلنًا عزمه السعى للحصول على مساعدة دولية فى هذا الشأن.



الكاتدرائية

وتعد كاتدرائية نوتردام من المعالم السياحية الأكثر زيارة فى أوروبا.