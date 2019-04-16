بسام راضى: السيسى يتفقد رفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد صباح اليوم، إجراءات التفتيش، ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها.