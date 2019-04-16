الرئيسية أخبار عاجلة بسام راضى: السيسى يتفقد رفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:19 ص الرئيس السيسى من قاعدة محمد نجيب العسكرية - ارشيفية كتب محمد الجالى إضافة تعليق قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد صباح اليوم، إجراءات التفتيش، ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. السيسي عن حريق كاتدرائية نوتردام بفرنسا: خسارة فادحة لكل البشرية الرئيس السيسى يستجيب لحالة الطفلة "حنين" بعد عرض حالتها بـ"90 دقيقة" السيسي الجيش المصري قاعدة محمد نجيب الرئيس السيسى اجراءات التدريب ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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