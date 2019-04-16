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برنامج "شباب يبني مصر" بكفر الشيخ يناقش سبل مكافحة الفساد

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 07:45 م
برنامج "شباب يبني مصر" بكفر الشيخ يناقش سبل مكافحة الفساد جانب من اللقاء
كفر الشيخ – محمد سليمان
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نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة  ،بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ  ،فعاليات البرنامج القومي لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية تحت شعار " شباب يبني مصر"، بحضور 100من شباب وفتيات كفرالشيخ،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بدأت فعاليات برنامج القيادات الشبابية ، بمحاضرة للدكتور ماهر أبو خوات،  أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة كفرالشيخ، حول "الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد" وناقش خلالها عن أنواع الفساد السياسي والإداري والاجتماعي والاخلاقي، و آليات مكافحة الفساد، ودور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، اما الجلسة الثانية، حاضرها الدكتور سامح عبد المقصود ابو الدهب، استاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة، حيث ناقش مفهوم ريادة الأعمال وإدارة الموارد البشرية، ثم مجموعة من ورش العمل ادارها حسن الدسوقي وشريف السواق، عن استخراج توصيات ونتائج من المشاركين.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس ، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، أن البرنامج  يتم تنفيذه خلال الفترة من الأحد 14 ابريل ويستمر حتي 19 أبريل الجاري ، وتهدف إلى تنمية كوادر قيادية من الشباب ،وتوعيتهم نحو كيفية بناء مستقبل أفضل وتقديم الحلول والإسهامات الجادة للنهوض بالمجتمعات.

 

 


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