بحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، والعميد أيمن جمال مدير متابعة الجهات الحكومية.

وبحث رئيس جامعة بنها، مع وفد مجلس الوزراء، قرار رئيس الجمهورية الخاص بتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها الكترونيا داخل 19 وحدة على مستوى الجامعة وكلياتها الخمسة عشر والمستشفيات والمدن الجامعية.

وأكد رئيس جامعة بنها، أنه سوف يتم البدء قريبا في تفعيل منظومة الشكاوى الجديدة وتحويل الشكاوى الورقية إلى إلكترونية لضمان سهولة استقبال وتسجيل الشكاوى وسرعة الفحص والرد عليها بما يضمن توفير الوقت والجهد.

وأضاف "السعيد": سيتم أيضا الإعلان عن منظومة الشكاوى الموحدة من خلال البوابة الالكترونية للجامعة، وتنظيم ورش عمل ونشر ملصقات تعريفية بالمنظومة الجديدة داخل جامعة بنها والوحدات التابعة لها.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعى، أن اللقاء يأتى تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة والتفاعل السريع مع رسائلهم وشكاواهم والرد عليها الكترونيا.

وأضاف "الرفاعى" أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال الرابط www.shakwa.eg، وأيضا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528) أو تطبيق "ايجابى" عبر التلفون المحمول، كما تم تخصيص خطين للواتس اب برقمى " 01555516528 و 01555525444 " لحل المشاكل، خاصة تراكم القمامة فى مختلف أنحاء المحافظة.