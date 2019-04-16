انطلاق الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإفريقية بجامعة الفيوم

الفيوم -رباب الجالى

افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والدكتور إسلام حمزة مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للشئون الأفريقية، والسفير مصطفى القونى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية الجلسة الافتتاحية للملتقى الأول للقيادات الشبابية الأفريقية بقاعة الاحتفالات الكبرى والذى تنظمه جامعة الفيوم خلال الفترة من 16/4/2019 حتى 18/4/2019.

ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وإشراف الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عدلى سعداوى القائم بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم والأمين العام للملتقى والأستاذ الدكتور عاصم العيسوى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الملتقى.

ويحضر الملتقى الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم السابق، والأستاذ الدكتور سمير سيف اليزل الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، ومحافظ بنى سويف الأسبق، ونواب جامعة الفيوم السابقون وعدد من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإعلاميين والوفود الأفريقية .

ورحب محافظ الفيوم، بضيوف مصر من الدول الأفريقية معبراً عن امتنانه وشكره لجامعة الفيوم لتنظيمها الملتقى الأول للقيادات الشبابية خلال الفترة الحالية والتى تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مما يساهم فى بناء جسر من التواصل بين مصر وبين أبناء القارة السمراء، مضيفاً أن القيادة السياسية تؤكد باستمرار وبشكل متواصل حرصها على تنمية روابط الأخوة والصداقة التاريخية بين دول القارة .

وأرسل الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل تحية حب وسلام من مصر التى تعتبر نقطة التلاقى بين دول الشرق والغرب، مؤكداً أن مصر هى محور السلام والتنمية وهى أساس الحضارة فى القارة الأفريقية، وعلى مدى التاريخ تكون دائماً هى الداعمة لجميع الدول القارة الإفريقية وخاصة فى ظل اهتمام الرئيس السيسى وما يقوم به بكل جهد فى تحقيق جلسات حوارية متفردة مع دول القارة فانعقد منتدى شباب العالم ليكون منصة حوار بين شباب العالم بكل اختلافهم وتنوعهم ومن ثم انعقد مؤتمر الشباب العربى الأفريقى بأسوان وصولا لهذا الملتقى الذى تنظمه جامعة الفيوم إيماناً منها بدور الشباب وتأكيداً على ضرورة الحوار وتبنى ما يطرحونه من أفكار باعتبارهم وقود الحاضر وقادة المستقبل .

وخلال الحفل تم عرض فيلم تسجيلى عن مصر وارتباطها التاريخى مع دول القارة الإفريقية من خلال نهر النيل شريان القارة الخالد كما تضمن الفيلم معلومات عن محافظة الفيوم وأهم معالمها التاريخية والسياحية وتاريخ إنشاء جامعة الفيوم وما تقدمه من خدمة تعليمية وثقافية وترفيهية لطلابها وكلمات عدد من الطلاب الوافدين والدارسين بجامعة الفيوم .