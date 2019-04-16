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انتحار فتاة بمدينة السلام بسبب خلافات أسرية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:13 م
انتحار فتاة بمدينة السلام بسبب خلافات أسرية جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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انتحرت فتاة بعدما القت بنفسها من أحد الطوابق السكنية داخل عقار بمدينة السلام بسبب خلافات أسرية، و تم نقل المتوفية للمستشفى و حرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من النجدة بالعثور على فتاة متوفية ألقت بنفسها من أحد الطوابق داخل عقار بميدان الإسكندرية فى السلام ، و انتقل رجال المباحث للمكان وتبين العثور على جثة فتاة وكشفت التحريات دلت عن أن الفتاة أقدمت  الانتحار لمعاناتها من تكرار الخلافات الأسرية، وحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق كما انتقل فريق منها لموقع الحادث.

 

 


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