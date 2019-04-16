انتحار فتاة بمدينة السلام بسبب خلافات أسرية

كتب أحمد حسنى

انتحرت فتاة بعدما القت بنفسها من أحد الطوابق السكنية داخل عقار بمدينة السلام بسبب خلافات أسرية، و تم نقل المتوفية للمستشفى و حرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من النجدة بالعثور على فتاة متوفية ألقت بنفسها من أحد الطوابق داخل عقار بميدان الإسكندرية فى السلام ، و انتقل رجال المباحث للمكان وتبين العثور على جثة فتاة وكشفت التحريات دلت عن أن الفتاة أقدمت الانتحار لمعاناتها من تكرار الخلافات الأسرية، وحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق كما انتقل فريق منها لموقع الحادث.