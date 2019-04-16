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اليوم.. رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس مجموعة الخرافى

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:21 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس مجموعة الخرافى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، نائب رئيس مجموعة الخرافى لبحث سبل زيادة استثمارات المجموعة في مصر .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد إلتقي زيانج هوارونج رئيس مجموعة هواجيان الصينية.وحضر اللقاء المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

ويأتي  اللقاء فى إطار سعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية فى مجال صناعة المنتجات الجلدية، لتعظيم القيمة المضافة من الجلود التى تنتجها مصر، وتطوير صناعة المنتجات الجلدية وفق أحدث التكنولوجيات المطبقة حول العالم، بما يسهم فى خلق فرص عمل وزيادة الناتج القومى الإجمالي.

 

 

 

 

 

 


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