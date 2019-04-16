اليابان تبدى استعدادها لدعم فرنسا فى ترميم كاتدرائية نوتردام

طوكيو(أ ش أ)

أعربت اليابان، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لدعم فرنسا فى ترميم كاتدرائية (نوتردام) بعدما تعرضت لحريق هائل أمس.

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهايد سوجا - في مؤتمر صحفى أوردته صحيفة (ذا جابان تايمز) - أن الحكومة اليابانية ستنظر بشكل إيجابي في تقديم الدعم إذا ما طلبته الحكومة الفرنسية.. وعلق على الحريق قائلا "لقد كانت خسارة للعالم ونشعر بحزن عميق".

وأسفر الحريق الهائل الذي اندلع أمس فى الكاتدرائية الباريسية التاريخية عن انهيار سقف الكنيسة، وكذلك انهيار برج الكاتدرائية القوطية البالغ ارتفاعه 93 مترا، ولم يتم التوصل إلى أسباب الحريق حتى الآن، علما بأنه إندلع قبل بضعة أيام من احتفال المسيحيين الكاثوليك بعيد الفصح.

يذكر أن الكاتدرائية، التى يرجع تاريخها إلى 850 عاما، مدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمى منذ عام 1991.