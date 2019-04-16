النيابة تحيل ملف قضية مقتل معاون مباحث النزهة لنيابة أمن الدولة

أحالت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية ملف التحقيقات في حادث النزهة، والذى أسفر عن استشهاد ضابط وسائقه وإصابة اثنين آخرين إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات.

وأكد الشهود أنهم في تمام الساعة الرابعة فجرا استيقظوا على أصوات إطلاق الرصاص، قائلين: "سمعنا صوت ضرب النار وجرينا لقينا الضابط واقع على الأرض غرقان في دمه وحواليه باقي زمايله".

وأشار الشهود إلى أن الضابط ومعه باقي أفراد القوة الأمنية اشتبهوا في سيارة تقف على الرصيف، وبمجرد التوجه إليهم، فتح قائد السيارة النار على القوة، مشيرا إلى أنه شاهد 3 أشخاص في سيارة الجناة.