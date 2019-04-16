النفط يتراجع إلى 71 دولارا متأثرا بالحديث عن رفع إنتاج أوبك

(رويترز)

تراجع خام برنت إلى حوالى 71 دولارا للبرميل، اليوم، الثلاثاء، تحت ضغط توقعات تنامى المخزونات الأمريكية، وبواعث القلق حيال مدى استعداد روسيا لمواصلة الالتزام بتخفيضات المعروض التى تقوها أوبك.

ويتوقع المحللون فى المتوسط أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت 1.9مليون برميل الأسبوع الماضي، فيما ستكون الزيادة الرابعة على التوالي، ويصدر أول تقارير المخزونات للأسبوع الحالى فى الساعة 2030 بتوقيت جرينتش من معهد البترول الأمريكى.

وقال نعيم أسلم، كبير محللى السوق لدى تي.اف جلوبال ماركتس فى لندن، "رأينا بالفعل تلك المخزونات ترتفع فى تقرير الأسبوع الماضى.

"بيانات ارتفاع المخزون أثارت أسئلة كثيرة لدى المستثمرين - لا أحد يريد رؤية تخمة المعروض النفطى ثانية."

وفى الساعة 0801 بتوقيت جرينتش، كان خام القياس العالمى برنت، منخفضا 12 سنتا إلى 71.06 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 63.46 دولار.

وفى حين دفعت تخفيضات المعروض بقيادة أوبك برنت للارتفاع أكثر من 30 بالمئة هذا العام، فإن المكاسب لم تتجاوز ذلك بفعل المخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادى قد يُضعف الطلب على الوقود.