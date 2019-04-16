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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:52 م
خالد صلاح
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الناتج الصناعى التركى يتراجع 5.1% فى سادس إنخفاض على التوالى

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:02 م
الناتج الصناعى التركى يتراجع 5.1% فى سادس إنخفاض على التوالى اردوغان والليرة التركية
(رويترز)
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أظهرت بيانات رسمية ،اليوم ،الثلاثاء أن الناتج الصناعى التركى تراجع بنسبة 5.1 بالمئة  على أساس سنوى فى فبراير ليتراجع للشهر السادس على التوالى.

وانكمش الاقتصاد ثلاثة بالمئة على أساس سنوى فى الربع الأخير من 2018 ، فى أسوأ أداء له فيما يقرب من عشر سنوات، ويتوقع الاقتصاديون فصلين آخرين من الانكماش على أساس سنوى وتُظهر البيانات أن النشاط الاقتصادى مازال ضعيفا إلى حد كبير.

وفى استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن يتراجع الناتج الصناعى المعدل فى ضوء التقويم 6.5 بالمئة على أساس سنوى فى فبراير

وقال معهد الإحصاء التركى إن المقارنة مع الشهر السابق تبعث على مزيد من التفاؤل، إذ ارتفع الناتج الصناعى 1.3 بالمئةن فى فبراير بعد التعديل فى ضوء التقويم والعوامل الموسمية.


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