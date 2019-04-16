video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المحكمة تقضى بتغريم طبيب شرعى امتنع عن الحضور للشهادة 5 آلاف جنيه

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:16 م
المحكمة تقضى بتغريم طبيب شرعى امتنع عن الحضور للشهادة 5 آلاف جنيه محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق
قررت الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد جادو، تغريم الطبيب الشرعي 5 آلاف جنيه لامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة والحضور للشهادة بجلسة اليوم في محاكمة عامل رخام، متهم بقتل زوجته فى المطرية، بسبب الخلاف علي مسكن الزوجية وألزمته الحضور الجلسة المقبلة في 19 يونيو المقبل.
 
والبداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المطرية، بلاغا من الأهالى بمنطقة ميدان المطرية، بنشوب مشاجرة بين منزل وزوجها بسبب الخلافات الأسرية على أحقية مسكن الزوجية، وسقوط قتيل
 
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، واتضح من المعاينة الأولية أن الزوجة تدعى "غادة.ع" 30 سنة ربة منزل أم لطفلين، عثر عليها غارقة فى دمائها ومفارقة الحياة، كما اتضح أن المتهم هو زوجها ويدعى "إبراهيم.ش- 33 سنة"، وذلك بسبب خلافات أسرية بسبب نزاع على شقة الزوجية.
 
وبتكثيف التحريات، وجمع المعلومات، تم ضبط المتهم مختبئا بمنطقة ترب البساتين، وبمواجهته أمام ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات زوجية بينه وبين المجنى عليها، لتمسكها بحقها فى مسكن الزوجية بصفتها حاضنة، مما أثار حفيظته بعد طلبها الطلاق منه ورفضها عودته للمنزل مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق معه، وأحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية لـ19 يونيو

حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بعين شمس

تأجيل دعوى نفقة سارة نخلة ضد زوجة الفنان أحمد عبد الله محمود لـ9 يونيو

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

جريمة قتل

النيابة العامة

مباحث القاهرة

ميدان المطرية

اخبار مصر




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة