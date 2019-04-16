المحكمة تقضى بتغريم طبيب شرعى امتنع عن الحضور للشهادة 5 آلاف جنيه

قررت الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد جادو، تغريم الطبيب الشرعي 5 آلاف جنيه لامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة والحضور للشهادة بجلسة اليوم في محاكمة عامل رخام، متهم بقتل زوجته فى المطرية، بسبب الخلاف علي مسكن الزوجية وألزمته الحضور الجلسة المقبلة في 19 يونيو المقبل.

والبداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المطرية، بلاغا من الأهالى بمنطقة ميدان المطرية، بنشوب مشاجرة بين منزل وزوجها بسبب الخلافات الأسرية على أحقية مسكن الزوجية، وسقوط قتيل

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، واتضح من المعاينة الأولية أن الزوجة تدعى "غادة.ع" 30 سنة ربة منزل أم لطفلين، عثر عليها غارقة فى دمائها ومفارقة الحياة، كما اتضح أن المتهم هو زوجها ويدعى "إبراهيم.ش- 33 سنة"، وذلك بسبب خلافات أسرية بسبب نزاع على شقة الزوجية.

وبتكثيف التحريات، وجمع المعلومات، تم ضبط المتهم مختبئا بمنطقة ترب البساتين، وبمواجهته أمام ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات زوجية بينه وبين المجنى عليها، لتمسكها بحقها فى مسكن الزوجية بصفتها حاضنة، مما أثار حفيظته بعد طلبها الطلاق منه ورفضها عودته للمنزل مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق معه، وأحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.