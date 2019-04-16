المتهم الأول فى "التلاعب بالبورصة": "أنا تعبت ومش عارف أيه تهمتى"

كتب أحمد حسنى

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، للمتهم الأول فى محاكمة 9 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.

وقال المتهم أيمن أحمد فتحى، "أنا بقالى 7 سنوات بقرأ أوراق القضية لحد ما حفظت 10 ألاف ورقة، نفسى لو فى أى حاجة مش واضحة للمحكمة أوضحها، لأنى تعبت مش عارف التهمة اللى متوجهالى أيه ومش عارف أتكلم عن أيه ولا أيه".

وأضاف المتهم خلال حديثه لهيئة المحكمة، " أنا وأسرتى اشترينا 5.5% من الأسهم، وربحنا 12 مليون جنيه فى 2006، واستثمرت فى أوراق أخرى لو كان لى معلومة كنت اشتريت أسهم تانية، وكسبت 220 مليون جنيه بدل 12 مليون".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.