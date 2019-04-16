المؤشرات الأولية لانتخابات الصيادلة.. تقدم كرم كردى على مقعد النقيب العام

جاءت مؤشرات نتيجة فرز لجنة رقم ١٧ بنقابة صيادلة القاهرة بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، بتقدم كرم كردى بـ ١٦٧ صوتا، مقابل ٣٣ لصالح الدكتور ثروت حجاج، وحصل إيهاب قلدس على ٢٤، ومصطفى الوكيل ٣٣.

وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ واستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.