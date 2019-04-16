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الكنيسة الروسية: حريق كاتدرائية نوتردام مأساة للعالم المسيحي بأسره

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:00 ص
الكنيسة الروسية: حريق كاتدرائية نوتردام مأساة للعالم المسيحي بأسره كاتدرائية نوتردام
موسكو (أ ش أ)
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وصفت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس بأنه مأساة بالنسبة للعالم المسيحي بأسره.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، عن سكرتير قسم العلاقات الخارجية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية لشؤون العلاقات مع الكنائس المسيحية القس ستيفان إيجومنوف قوله إن "الكنيسة الأرثوذكسية تلقت بحزن بالغ الأنباء عن الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس".

وتابع: "هذه مأساة بالنسبة للعالم المسيحي بأسره ولجميع من يقدرون الأهمية الثقافية لهذه الكنيسة".

وأعرب عن أمله بألا يكون إكليل الشوك للمسيح المخلص، الذي يحفظ في الكاتدرائية قد تضرر، جراء الحريق.

ويأتي ذلك بعد أن اندلع حريق في أحد أشهر المعالم التاريخية للعاصمة الفرنسية كاتدرائية نوتردام الكاثوليكية المدرجة على قائمة التراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو، والتي يعود بناؤها إلى القرن الـ 12.

 

 


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