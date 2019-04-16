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الكاميرون تعتقل 30 نيجيريا للاشتباه فى علاقتهم بحركة "بوكو حرام" المتطرفة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:00 ص
الكاميرون تعتقل 30 نيجيريا للاشتباه فى علاقتهم بحركة "بوكو حرام" المتطرفة بوكو حرام
ياوندى )أ ش أ(
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 اعتقلت السلطات في الكاميرون 30 مواطنا نيجيريا بعد عبورهم الحدود بشكل غير مشروع، وذلك للاشتباه في علاقاتهم بحركة "بوكو حرام" المتطرفة.

ونقل راديو "صوت أمريكا" عن متحدث باسم الشرطة الكاميرونية قوله إن هؤلاء الأشخاص عبروا الحدود إلى داخل الكاميرون انطلاقا من أحد معاقل "بوكو حرام"، دون الحصول على تصاريح مسبقة أو حيازة أوراق ثبوتية.

وأضاف أن اعتقالهم جاء بعد أن عجزوا عن تحديد أسماء الأشخاص الذين يزعمون زيارتهم داخل الكاميرون، الأمر الذي عزز الشكوك في انتمائهم لحركة "بوكو حرام"، وهو ما تتعامل معه سلطات الكاميرون بجدية.

 

 


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الكاميرون

نيجيريا

بوكو حرام




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