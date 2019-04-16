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القبض على مسجل خطر بحوزته 1264 قرصا مخدرا قبل ترويجهم فى عين شمس

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:15 ص
القبض على مسجل خطر بحوزته 1264 قرصا مخدرا قبل ترويجهم فى عين شمس مخدرات-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على مسجل خطر بعين شمس و1264 من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
ونجح رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط مسجل شقى خطر اثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم ، وبحوزته 1264 قرص مخدر، مبلغ مالى 850 جنيه، وسلاح أبيض "مطواة" ).
 
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.‎
 
 

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