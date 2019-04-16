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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:05 ص
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الفاتيكان يعرب عن الحزن والصدمة إزاء حريق كاتدرائية نوتردام في فرنسا

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:01 ص
الفاتيكان يعرب عن الحزن والصدمة إزاء حريق كاتدرائية نوتردام في فرنسا حريق الكاتدرائية
الفاتيكان )أ. ش .أ(
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 أعرب المقر البابوي للفاتيكان عن الشعور بالحزن والصدمة إزاء الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام الأثرية في باريس، واصفا الكاتدرائية بأنها "رمز للمسيحية في فرنسا والعالم بأسره".

 

وذكرت شبكة "ايه بى سي نيوز" الاخبارية الأمريكية أن المكتب الصحفي للفاتيكان أعرب - فى بيان أصدره بهذا الصدد - عن شعور المسئولين في الفاتيكان بالتضامن مع الكاثوليك في فرنسا وسكان باريس، مؤكدا أن المسئولين بالفاتيكان يصلون من أجل جميع الأفراد الذين يبذلون كل ما في وسعهم للتعامل مع هذا الموقف المأساوي.

 

 


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