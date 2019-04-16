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العاملون بجهاز التنظيم والإدارة ينظمون ندوة للتوعية بالتعديلات الدستورية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:41 م
العاملون بجهاز التنظيم والإدارة ينظمون ندوة للتوعية بالتعديلات الدستورية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتبت- هبة حسام
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نظمت نقابة العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ندوة، بعنوان، "خليك مسئول..شارك في الدستور"، وحاضر فيها أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.

واستعرض قمحه، مواد التعديل المقترحة بالشرح المفصل، وأهمية مشاركة كل مواطن لديه حق التصويت فيىالاستفتاء على الدستور، واصفا المشاركة بأنها واجب وطني وحماية للدولة خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن طوابير الانتخابات التي شهدتها مصر خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة كانت مشهدا مشرفا يدعو للفخر، وكان لها صدى ومردود جيد على صورة مصر عالميا خاصة بعد ثورة 30 يونيو وتداعياتها.

وأوضح رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ، أن الدستور عمل بشرى يقبل التعديل في أي وقت، وأن التعديلات المقترحة جيدة جدا، خاصة وأن دستور 2014 كان يهدف إلى إحداث توافق مجتمعى عليه في ظل الظروف السياسية الدقيقة آنذاك، إلا أن التعديلات الحالية تهدف إلى تثبيت إركان الدولة ولا تقترب من الحريات.


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