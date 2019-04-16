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"الضبعة" أول مشروع بالشرق الأوسط يحصل على جائزة أفضل 3 مشروعات نووية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 01:27 م
"الضبعة" أول مشروع بالشرق الأوسط يحصل على جائزة أفضل 3 مشروعات نووية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حصول مشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء على جائزة روساتوم لأفضل 3 مشروعات نووية من حيث الانطلاقة على هامش انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشر لأكبر مؤتمر ومعرض نووى فى العالم "روساتوم إكسبو 2019" المنعقد حاليا بمدينة سوتشى الروسية، حيث أقامت اللجنة المنظمة للمؤتمر احتفالية كبيرة لتكريم الفائزين من مختلف دول العالم، تعتبر الأولى من نوعها التى يحصل عليها مشروع بمنطقة الشرق الأوسط بوجه خاص، حيث أشادت اللجنة المنظمة بالمستوى الذى يتم تنفيذ مشروع الضبعة به معتبرين ان ما يحدث فى مشروع الضبعة إنجاز كبير فى هذا المجال.

وأعرب الدكتور شاكر عن امتنانه وسروره من هذا الإنجاز الذى نجح القطاع فى تحقيقه مؤكداً أن قطاع الكهرباء يعمل على تنفيذ مشروعاته على قدم وساق وطبقاً لأعلى معايير الأمان والجودة .

وأكد شاكر على أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووى السلمى لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجى لمصر فى هذا المشروع .

كما أكد على التعاون الوثيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة وذلك ضمن استراتيجية القطاع حتى عام 2035 والتى تتضمن تعدد مصادر الطاقة بالإضافة إلى الوقود الأحفورى التقليدى الوقود النووى والفحم النظيف والطاقة المتجددة.

 


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