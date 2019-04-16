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"الصحة": لا صحة لوقف تطبيق نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:42 ص
"الصحة": لا صحة لوقف تطبيق نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار من وزارة الصحة بوقف تطبيق نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

 

وأكدت أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات، وأن نظام التكليف المطبق على الأطباء البشريين سارٍ كالمعتاد فى الأعوام السابقة، مشددة على حرص الوزارة على زيادة أعداد الأطباء بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأى العام.

 

وأشارت الوزارة إلى اعتمادها حركة تكليف الأطباء دفعة عام 2017 فى تكليف عام 2019، حيث تم تكليف 8040 طبيبا وطبيبة، موزعين على مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.

 


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