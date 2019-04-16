السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى شبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بشقة بناحية مدينة التعاون - دائرة القسم، على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضى بالعقار رقم 7 بشارع مصطفى عامر مكونة من غرفة وصالة ملك المدعو "ر. م. أ" 29 سنة عامل بمقهى وأتت النيران على بعض محتويات غرفة النوم وبعض المفروشات والملابس، لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

بسؤال مالك الشقه أيد ذلك وعلل نشوب الحريق احتمالية حدوث ماس كهربائى ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر قسم الأدلة الجنائية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2576 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019 م وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة.