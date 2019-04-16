السلطات الدنماركية تحظر تظاهرة جديدة مناهضة للمسلمين بالعاصمة

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حظرت الشرطة الدنماركية تظاهرة جديدة مناهضة للمسلمين بأحد أحياء العاصمة كوبنهاجن؛ منعًا لوقوع اضطرابات بالمنطقة التي يقطن بها أعداد كبيرة من المهاجرين.

وأوضحت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم،الثلاثاء، أنها تحقق في العثور على جسم يشبه القنبلة اليدوية في الميدان، الذي كان من المقرر أن يشهد التظاهرة التي ينظمها السياسي اليميني المتطرف راسموس بالودان.

وكانت الشرطة قد ألغت أمس،الاثنين، تظاهرة مماثلة في العاصمة إلا أن التظاهرات المضادة أشعلت النيران في حاويات القمامة، ما دعا الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وبدأت الاضطرابات الأحد الماضي بعدما اعتدى بالودان على القرآن الكريم أمام حشد هائل، ونظم بالودان خلال الشهور الأخيرة العشرات من المظاهرات المعادية للمسلمين في جميع أنحاء الدنمارك تحت حماية مشددة من الشرطة.