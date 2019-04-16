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السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية يتفقد مقرات الاستفتاء لمتابعة جاهزيتها

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:41 م
السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية يتفقد مقرات الاستفتاء لمتابعة جاهزيتها جانب من الجولة
الإسكندرية جاكلين منير
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أجرى اللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة على عددًا من المدارس بنطاق حي غرب، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وجاهزية اللجان الفرعية والمقرات وللوقوف على أى معوقات وتقديم الحلول الفورية.

وأكد السكرتير المساعد على اللواء هشام كمال رئيس حي غرب خلال جولته بضرورة توفير مولدات كهرباء والإضاءة العامة داخل المدارس والمناطق المحيطة بها، ولرفع جميع الاشغالات المحيطة بالمقار الانتخابية والاهتمام بنظافة المدارس والمناطق المحيطة بها، موجهًا بضرورة التنسيق مع جميع الجهات وتوفير وسائل الراحة للناخبين من كبار السن، وإزالة كافة معوقات المرور والمارة من أمام اللجان الانتخابية، وتوفير أماكن إعاشة جيدة لأعضاء التأمين المكلفين بحراسة المقار الانتخابية.

 

 

 


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