الزراعة: 2 مليار جنيه و600 مليون جنيه تمويلات لمشروع البتلو حتى الآن

افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المؤتمر السنوى للجمعية المصرية لمنتجى الألبان بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وأصحاب أكبر شركات إنتاج الألبان وشركات الأدوية البيطرية واللقاحات ومديرى المعاهد البحثية ورئيس و ممثلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثل البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية.

وأكدت الدكتورة منى محرز، أن قطاع إنتاج الألبان هام جدًا للدولة والقيادة السياسية والحكومة تولى اهتماما كبيرا لهذا القطاع وتدعمه بداية من النظم المزرعية حتى الانتاج والتصنيع وقد اصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء لجنة من الخبراء والمختصين لدراسة زيادة الانتاج الحيوانى من اللحوم والألبان والأسماك والدواجن وتهتم بإيجاد حلول للمشاكل فى كل قطاع وتوفير الدعم البيطرى وكمية المياه المطلوبة لكل قطاع

وأضافت الدكتورة منى محرز، أنه سيتم رفع مشروع إنشاء الاتحاد العام لمنتجى الألبان إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى لقديمه الى مجلس النواب للموافقة عليه اسوة بالاتحاد العام لمنتجى الدواجن.

وأوضحت نائب الوزير، دور وزارة الزراعة لدعم مزارع إنتاج الألبان وتسهيل اجراءات الحصول على تراخيص تشغيل حيث بلغ عدد التراخيص حتى الآن 30 ألف مزرعة ويقوم البنك المركزى بتقديم قروض ميسرة بفائدة 5% لمشروعات الانتاج الحيوانى وقدم تمويل مقداره أكثر من 2 مليار جنيه وحوالى 600 مليون جنيه لمشروع البتلو وتشجع الوزارة على الاستثمار فى الظهير الصحراوى وتوفير الاراضى اللازمة لعمل مشروعات متكاملة مثل الاستزراع السمكى والنباتى والاستغلال الامثل لوحدة المياه.

دور وزارة الزراعة يبدأ من المزرعة للتأكد من انتاج غذاء آمن خالى من المضادات الحيوية والسموم الفطرية واقل عدد بكتيرى وله قيمة غذائية عالية ولذا وجود كود للمزرعة مهم جدا لسهولة تتبع مصدر المنتجات الحيوانية وضرورة تطبيق اجراءات الامن الحيوى بالمزارع، مشيرة إلى أن دور هيئة سلامة الغذاء فى هذه المنظومة وهو التأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين ومراقبة المنشآت التى تقوم بتصنيع الالبان والتحقق من عملية العرض والبيع للغذاء.

وذكرت الدكتورة منى محرز، أن خطة وزارة الزراعة هو وضع خطه لتوفير عجلات تحت العشار من اجود السلالات المستوردة لصغار المربين لزيادة الانتاج وتحسين السلالة المصرية وزيادة الدخل للمربى وايضا يوجد مشروع للتحسين الوراثى والتلقيح الصناعى بمبلغ 50 مليون جنيه وسيتم من خلاله تعميم التلقيح الصناعى وتطوير مراكز التلقيح وإنشاء وحدات للتلقيح داخل الوحدات البيطرية وتطوير مراكز انتاج القصيبات للتلقيح الصناعى وبيعها للمربين فى القرى وتسهيل اجراءات حصول الاطباء البيطريين على قروض لفتح عيادات بيطرية لخدمة المربين فى القرى.

وفى نهاية كلمتها ذكرت محرز، أنه يوجد خريطة للمليون ونصف فدان وبعض أماكن فى وادى النطرون تصلح لإنشاء مزارع انتاج حيوانى وهى جاهزة للاستثمار وأيضا أكدت ان حملات التحصين ضد الامراض الوبائية مهمة جدا للحفاظ على الثروة الحيوانية وتقليل تلوث البيئة بالفيروسات وشكرت زملائها الاطباء البيطريين فى الوحدات البيطرية على مجهودهم الرائع فى انجاح حملات التحصين وخاصة مع صغار المربين وطالبت بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية سواء الحكومية او القطاع الخاص للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لمصلحة البلاد

وقد قام رئيس الجمعية بتكريم الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة وتقديم درع الجمعية تقديرا لمساهمتها فى تنمية الثروة الحيوانية ودعم قطاع انتاج الألبان، وعلى هامش المؤتمر قامت بافتتاح معرض الشركات العاملة فى مجال الانتاج الحيوانى.