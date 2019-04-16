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"الزراعة" برامج تدريبية للكشف عن متبقيات المبيدات بـ3 محاصيل فاكهة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:00 ص
"الزراعة" برامج تدريبية للكشف عن متبقيات المبيدات بـ3 محاصيل فاكهة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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بدأت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ، بإشراف لجنة المبيدات الزراعية  تنفيذ البرنامج التدريبى لكيفية  لسحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات فى الجوافة والفراولة بعدة محافظات، بمشاركة العديد من  متدربى  المهندسين الزراعيين فى الإدارة المركزية للبساتين ومكافحة الآفات الزراعية، وعمل زيارات ميدانية لمحطات تعبئة موالح للتعرف على كيفية سحب العينات وطرق السحب وكيفية التحليل.

 وقال تقرير للجنة المبيدات، إن الدورة التدريبية تستهدف الوقوف على تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة المختلفة حتى مرحلة الإنتاج لمحصولى الجوافة والفراولة، لتحديد حالة متبقيات المبيدات فى المحصولين لضمان الجودة للمنتج النهائى  والكشف عن وجود أية مبيدات غير معتمدة فى متبقيات المبيدات فى المحاصيل الزراعية.

   وأضاف  التقرير ، أن البرنامج التدريبى يعتمد على مشاركة مهندسى البساتين ومكافحة الآفات باعتبارهما من المحافظات المستهدفة وفقا للبرنامج التدريبى، والذى يتضمن تدريب المهندسين على طرق سحب العينات من الجوافة والفراولة وتكوديها وإرسالها إلى المعامل المختصة، موضحا أن ذلك يستهدف معرفة نوع المبيدات المستخدمة وتأثيرها على المحصولين.

  وأوضح التقرير، أن  البرنامج التدريبى يستهدف  تقديم حزمة إرشادية من التوصيات الفنية للمزارعين باستخدام مبيدات ذات فعالية فى القضاء على الآفة أو المرض أو الحشرة وتكون مدة متبقيات المبيد بها لمدة أقل من مدة الحصاد، وسيتم التدريب فى المعمل المركزى للمبيدات بإشراف الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، ويتم التدريب بإشراف أساتذة المعمل ورؤساء الإدارات المركزية للآفات والبساتين، كما يستهدف البرنامج أيضا التعرف على عمليات غش وتهريب المبيدات أو استخدام مبيدات محظورة أو مبيدات غير موصى باستخدامها على المحاصيل البستانية.

 


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