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الزراعة: انتشار "الدودة القاتلة" بين المحاصيل الزراعية المصرية "شائعة"

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:52 ص
الزراعة: انتشار "الدودة القاتلة" بين المحاصيل الزراعية المصرية "شائعة" الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بدخول "حشرة الحشد الخريفية" المعروفة بـ"الدودة القاتلة" إلى مصر وانتشارها بين المحاصيل الزراعية المصرية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة عدم انتشار "الدودة القاتلة" بين المحاصيل الزراعية المصرية وعدم دخولها إلى الأراضي المصرية بالأساس، مٌشيرةً إلى اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية لمنع دخول تلك الحشرة إلى مصر، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المزارعين.

وأشارت الوزارة، إلى رفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات لمواجهة تلك الحشرة ومنع دخولها إلى مصر، مضيفةً أن هناك تعاون فعال بين الإدارة المركزية للمكافحة ولجنة المبيدات لتنفيذ عدة جولات في الأراضي الزراعية بمحافظات الصعيد، وتم عمل مصايد وكل عوامل الجذب للحشرة لاصطيادها والتعامل معها والقضاء عليها، مُوضحةً أن الحشرة القاتلة لم تتواجد داخل الأراضي الزراعية علي كافة أنحاء الجمهورية حتى الآن، مُؤكدةً تكثيف حملات التوعية لمواجهة الحشرة القاتلة في حالة تواجدها داخل الأراضي المصرية.

 

 


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الدودة القاتلة

حشرات

الزراعة

تقرير الشائعات




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