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الرى تنتج سلسلة أفلام قصيرة معلوماتية عن إفريقيا بعنوان "اعرف قارتك"

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:27 ص
الرى تنتج سلسلة أفلام قصيرة معلوماتية عن إفريقيا بعنوان "اعرف قارتك" الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية
كتبت أسماء نصار وهند مختار
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بدأت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى، فى إنتاج سلسلة افلام قصيرة معلوماتية بعنوان "اعرف قارتك" ترصد فيها طبيعة الشعوب الأفريقية والموارد الطبيعية التى حباها الله لهذه القارة، وذلك ضمن حرص الدولة للانفتاح على إفريقيا، وتوطيد العلاقات مع دول القارة الافريقية، والذى توج برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

وتهدف هذه الأفلام إلى رفع الوعى لدى المواطن المصرى بثقافة الشعوب الافريقية التى تشاركنا نفس الأرض بل والتاريخ والمصير

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن المجلس الثقافى الأفريقى الذى وجه الرئيس السيسى بإنشائه يستهدف تعريف المصريين بقارة أفريقيا، وقال: "حينما يأتى الأفارقة يجدون ما يمثل تاريخهم جميعا فى مصر".

وأشار وزير الرى، إلى تخصيص دور كامل فى مقر المركز فى متحف النيل بمحافظة أسوان ليكون مركز ديجيتال مدعوم بأفلام قصيرة تقدم معلومات عن أفريقيا، موضحا البدء بإنتاج فيلمين عن دولتى أثيوبيا والنيجر مدة كل منهما يناهز الثلاث دقائق .

وننشر أولى الحلقات من تلك الأفلام القصيرة عن دولة النيجر، بهدف التعريف بخصائص وطبيعة تلك الدول، إيمانا منا بالتقارب وإرساء مبدأ التعاون والمشاركة بين الشعب المصرى والشعوب الأفريقية، على أن ننشر الأفلام التعريفية بباقى الدول تباعا.

 


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