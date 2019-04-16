"الدلتا للسكر" تنظم مؤتمرًا للعاملين حول أهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية

نظمت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمره الثالثة مؤتمرا للعاملين بمقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر حول أهمية التعديلات الدستورية وحث العاملين على المشاركة، تحت شعار "خليك ايجابى وشارك فى استقرار وطنك"، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة 6 اكتوبر .

واستعرض الدكتور أحمد ابواليزيد رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب، الانجازات التى تحققت فى عهد القيادة السياسة الحالية على مدار السنوات الماضية من مشروعات تنموية غير مسبوقة فى كافة المجالات من صحة وتعليم وزراعة ونقل ومواصلات وبنية تحتية ،وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ، موضحا أهمية التعديلات الدستورية وأثرها الإيجابى ومردودها على عملية التطوير فى المجتمع وإعادة المسار الاقتصادى وتوفير فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج والتنمية بعموم البلاد ،مع التأكيد على ما تمثله كركيزة أساسية من اجل استدامة واستقرار الوطن، مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى فخرا للمصريين والعرب ﻭانه بِعد ان كانت تعانى مصر عجز فى الطاقة أصبحت تصدرها .

وأكد المشاركون فى المؤتمر دعمهم وتأيدهم للتعديلات الدستورية لاستكمال مسيرة الإصلاح والتوسع فى المشروعات التنموية ،حيث شارك فيه جميع العاملين بالشركة بمدينة 6 اكتربر حيث شارك فيه جميع العاملين بالشركة كما شارك كل من النائب ايمن ابو العلا و النائب ابراهيم القصاص أعضاء مجلس الشعب الدكتور موسى ابراهيم موسى نائب رئيس جامعة ٦ أكتوبر وأحمد العدل احد المستثمرين، وعبير عصام الدين رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .