الحبس 5 سنوات للسائق المتسبب فى مصرع مساعد وزير الدفاع اليمنى بفيصل

كتب أحمد الجعفرى

قررت محكمة جنح بالطالبية، حبس السائق المتسبب فى مصرع اللواء ركن عبدالله عبدالقادر العمودى مساعد وزير الدفاع اليمنى للموارد البشرية، 5 سنوات، وكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بالقتل الخطأ.

كانت سيارة محملة باسطوانات غاز، صدمت العميد ركن عبد القادر العمودى، مستشار وزير الدفاع اليمنى، بشارع كعبيش محل سكنه بفيصل فى الجيزة، أثناء شراءه احتياجات المنزل.

وألقت قوات الأمن القبض على السائق المتسبب فى الحادث وأحيل للنيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وأحالت القضية للمحكمة المختصة.