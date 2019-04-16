الحبس عامين وغرامة 10000 جنيه لطالب لاتجاره فى الهيروين بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، طالبا لاتجاره في مخدر الهيروين بالحبس عامين وغرامة 10000 جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

تعود أحداث القضية رقم 5791 لسنة 2018 جنايات مركز بلبيس، ليوم 3 مارس، عندما تلقي اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع البحث لفرقة الجنوب، يفيد قيام النقيب محمد أشرف معاون المباحث، من ضبط "رائد م م خ" 20 سنة طالب، ومقيم بندر بلبيس، لحيازته هيروين وسلاح ناري، بقصد الاتجار، وتم إحالته من قبل أحمد هشام، وكيل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم، بالحبس عامين وغرامة 10000 جنيه.