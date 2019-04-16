video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحبس عامين وغرامة 10000 جنيه لطالب لاتجاره فى الهيروين بالشرقية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:40 ص
الحبس عامين وغرامة 10000 جنيه لطالب لاتجاره فى الهيروين بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، طالبا لاتجاره في مخدر الهيروين بالحبس عامين وغرامة 10000 جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.
 
تعود أحداث القضية رقم 5791 لسنة 2018 جنايات مركز بلبيس، ليوم 3 مارس، عندما تلقي اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع البحث لفرقة الجنوب، يفيد قيام النقيب محمد أشرف معاون المباحث، من ضبط "رائد م م خ" 20 سنة طالب، ومقيم بندر بلبيس، لحيازته هيروين وسلاح ناري، بقصد الاتجار، وتم إحالته من قبل أحمد هشام، وكيل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم، بالحبس عامين وغرامة 10000 جنيه.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس سائق قتل زوجته دهسا بسيارته بسبب خلافات عائلية بينهم فى المنوفية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

جنايات الزقازيق

هيروين

تجارة مخدرات




لا تفوتك
ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة