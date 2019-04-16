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الجيش الليبى: إخوانى يقتحم سفارة واشنطن بطرابلس ويستولى على سيارة مصفحة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:03 م
الجيش الليبى: إخوانى يقتحم سفارة واشنطن بطرابلس ويستولى على سيارة مصفحة ليبيا
كتب أحمد جمعة
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قال الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي ان الإخواني المفصول من الجيش المدعو أسامة الجويلي قد اقتحم مقر السفارة الامريكية في طريق مطار طرابلس على رأس قوة تابعة له من ضمن قوات المهربين وقطاع الطرق الذين يقودهم.
 
وأكد الإعلام الحربي في بيان صحفي, الثلاثاء، ان المقر كان خالي من الموظفين والحراسات واستولت المليشيا على مجموعة من السيارات المصفحة وعدد ثلاث خزنات ومدرعة عسكرية مجهزة تابعة لأمن السفارة وهي من ضمن سلاح المارينز المكلف بحماية المقر وكانت فى المبنى.
 
وأشار الإعلام الحربى إلى أن  القوات المسلحة الليبية تخلى مسؤوليتها عن هذا العمل الإجرامي ممثلاً في الإعتداء على حرم تمثيلية دبلوماسية معتمدة لدى ليبيا، مؤكدا أن قوات الجيش لم تصل بعد إلى نطاق موقع السفارة الامريكية، محذرة  المدعو أسامة جويلى من مغبة إستمراره في إستخدام المهربين وقطاع الطرق لقتال القوات المسلحة ودعمهم بمعدات مسروقة من السفارة الأمريكية.

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