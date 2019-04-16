وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني -في بيان اليوم الثلاثاء- أنها تحذر مالكي ومشغلي طائرات التحكم عن بُعد، على مختلف أنواعها وأحجامها، من خطورة استعمالها فوق الأراضي اللبنانية، خاصة المناطق العسكرية والحيوية، من دون ترخيص صادر عن مديرية التوجيه.



وشددت على أنه سيتم إسقاط مثل هذه الطائرات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مشغليها؛ نظرًا لما يمكن أن تشكله من مخاطر جسيمة على المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والسلامة العامة وعلى الطائرات العسكرية والمدنية، وقد تؤدي إلى وقوع حوادث مميتة.



وأشارت إلى أن الإجراءات والمستندات اللازمة لطلب ترخيص تصوير بواسطة طائرة صغيرة متوافرة على الموقع الرسمي للقوات المسلحة اللبنانية.