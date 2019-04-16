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الجريدة الرسمية تنشر قرار تخفيض ساعات العمل لذوى الإعاقة بهيئة النقل العام

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:41 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار تخفيض ساعات العمل لذوى الإعاقة بهيئة النقل العام رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة اللواء مهندس رزق على
كتب سيد الخلفاوى
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نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لرئيس هيئة النقل العام بالقاهرة اللواء مهندس رزق على، بإضافة مادة إلى لائحة شئون العاملين بالهيئة حملت رقم 63 مكرر. 
 
وتضمن نص المادة الجديدة، بأن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الموظف ذى الإعاقة والموظف الذى لديه ولد من ذى الإعاقة وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبى المختص بهذه الإعاقة، وكذلك الموظفة التى ترضع طفلها حتى بلوغه العامين، والموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل. 
 
وتضمن القرار بأن يستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. 
 
 

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