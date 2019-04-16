video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التنظيم والإدارة يوافق على إعلانات وظائف قيادية فى 3 محافظات و 4 وجامعات

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:22 ص
التنظيم والإدارة يوافق على إعلانات وظائف قيادية فى 3 محافظات و 4 وجامعات الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ على الطلبات المقدمة من محافظات الأقصر والدقهلية وجنوب سيناء و 4 جامعات للإعلان عن شغل وظائف قيادية،  وذلك بموازنة العام المالى الجارى 2018 / 2019 .

ووافق الجهاز لمحافظ الأقصر  على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتدريب ، ووافق لمحافظة الدقهلية على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام التربية الزراعية بموازنة مديرية الزراعة .

 

كما وافق الجهاز أيضا لمحافظة جنوب سيناء على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الخدمة المدنية ووظيفة مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري، وذلك بموازنة مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة.

 

ووافق الجهاز لجامعة الزقازيق على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموازنة الحسابات بموازنة الجامعة ، وافق لجامعة كفر الشيخ على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بموازنة الجامعة أيضا .

 

كما وافق الجهاز أيضا لجامعة بنها على الإعلان عن شغل وظيفة امين عام الجامعة وبموازنتها،. كما وافق أيضا لجامعة أسيوط على الإعلان عن شغل مدير عام الإدارة العامة القضايا والتنفيذ والحجز الإدارة بقسم التعليم ، وكذلك وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقسم المستشفيات وبموزانة الجامعة.

 

يذكر أن موافقة الجهاز  تأتى فى إطار القيام بدوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، لشغل الوظائف التى خلت لبلوغ شاغلوها السن القانونية ، وفى إطار  تصعيد الكفاءات من الصف الثانى ، وتلبية احتياجات العمل .. ويمكن لراغب الترشح للوظيفه  التقدم للامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة ، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل الللجنة ، يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تدريبه علىمقتضيات وظيفته الجديدة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التنظيم والإدارة: تدريب 1097 قيادة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

المالية تشيد بجهود التنظيم والإدارة فى تحديث الملف الوظيفى

التنظيم والادارة

صالح الشيخ

موازنة العام المالى

اخبار الاقتصاد

وظائف قيادية




لا تفوتك
ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة