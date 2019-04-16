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التموين: لا صحة لإلغاء دعم السلع عن الأسر الفقيرة والمستحقة والأكثر احتياجا

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:32 ص
التموين: لا صحة لإلغاء دعم السلع عن الأسر الفقيرة والمستحقة والأكثر احتياجا الدكتور على مصيلحى وزير التموين
كتبت هند مختار
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قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التموين إلغاء الدعم التمويني المقدم للمواطنين بشكل نهائي، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر الفقيرة والمستحقة والأكثر احتياجاً، مُشددًة على استمرار الوزارة في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً باعتباره دوراً أصيلاً من أدوارها لا يمكن التخلي عنه، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكدت الوزارة أنها تعمل، وفقاً لتوجيهات الرئيس، على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين ، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال العمل على تطوير المنظومة التموينية بشكل دوري لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لتلك الفئات، مُشيرةً إلى حصول المستفيدين من منظومة التموين على حصصهم من المقررات التموينية الشهرية وفقاً لعدد الأفراد المستفيدين بالبطاقة، وبالقيمة المادية المخصصة لكل فرد.

 

 

 


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