التقرير الطبى يحدد أسباب وفاة متهم داخل حجز قسم شرطة السلام

كتب كريم صبحى

طلبت النيابة العامة بدار السلام التقرير الطبى الخاص بمتهم أصيب بحالة إعياء شديد داخل حجز بقسم شرطة السلام، وتوفى داخل المستشفى بعد وصوله بـ24 ساعة وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.

وكشف التحريات، أن المتهم يدعى"محمد.س.ل" 35 سنة، متهم فى قضية أتجار بالهيروين ومحكوم عليه فى قضية أخرى بالحبس 3 سنوات، وأُصيب بحالة إعياء شديدة داخل الحجز بقسم شرطة دار السلام، وتم نقله على إثرها لمستشفى دار السلام، إلا أنه توفىّ داخل المستشفى.

كان قسم شرطة دار السلام، تلقى إشارة من مستشفى دار السلام تفيد بوفاة متهم داخل المستشفى إثر إصابته بحالة إعياء شديد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.