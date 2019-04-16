التعليم توضح حقيقة شائعتين بشأن المدارس اليابانية والدولية

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تغيير وزارة التربية والتعليم، نظام امتحانات الصف الأول الثانوى بالمدارس الدولية، وذلك فى إطار تطبيق نظام التعليم المصرى الجديد، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أى تغيير فى نظام امتحانات الصف الأول الثانوى بالمدارس الدولية، وأن نظام الامتحانات بهذه المدارس كما هو تماماً، وكالمعتاد كل عام دون أى تغيير، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب المدارس الدولية وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة، أن المدارس الدولية هي مدارس خاصة تطبق منهجًا دوليًا معترفًا به عالميًا ومعتمدًا داخليًا من وزارة التربية والتعليم، ولها نظام امتحانات خاص بها ومختلف عن نظام الامتحانات المصري، والوزارة ليس لها علاقة لها بنظام الامتحانات بهذه المدارس أو الحق في تغييره.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بتحديد وزارة التربية والتعليم بدء تقديم الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2019/ 2020، مُؤكدةً أنه فى حالة تحديد موعد التقديم والالتحاق للعام الدراسى القادم سيتم الإعلان عنه رسمياً من قبل الوزارة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس وأولياء أمورهم.

وأكدت الوزارة أن التجربة اليابانية في المدارس المصرية هى واحدة من أهم التجارب التعليمية الجديدة، لكونها تقدم تعليماً ذا جودة عالية يتفق مع سياسة، وتوجهات الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم، من أجل بناء أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً.