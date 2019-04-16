video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التصريح بدفن عامل لقى حتفه أثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء تركيب تكييف بأكتوبر

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:18 م
التصريح بدفن عامل لقى حتفه أثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء تركيب تكييف بأكتوبر جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة عامل لقى مصرعه، نتيجة سقوطه من الطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر، أثناء تركيبه جهاز تكييف داخل منزل.
 
وكشفت التحريات التى تسلمتها النيابة العامة، أن العامل اختل توازنه أثناء تركيبه تكييف وسقط مفارقًا الحياة.
 
تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الخامس، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وبإجراء التحريات تبين أن عامل أثناء تركيبه جهاز تكييف بإحدى الشقق، اختل توازنه وسقط مفارقًا الحياة، تحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة طفلة بدون رأس داخل "كيس زبالة" بمدينة 15 مايو

اخبار الحوادث

حوادث

تكييف

مصرع شاب

الجيزة

جهاز تكييف

النيابة العامة




لا تفوتك
إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

إذاعة البرلمان تبث الأغانى الوطنية قبل التصويت على التعديلات الدستورية

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

س و ج.. كيف نفهم امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

8 خطوات رئيسية تتبعها الوطنية للانتخابات فور تسلم إخطار البرلمان بالتعديلات الدستورية.. الهيئة تعقد مؤتمرا عالميا تدعو فيه الناخبين للاستفتاء فى اليوم التالى من إخطارها.. وتحدد 3 أيام للاقتراع فى الخارج والداخل

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

فيديو وصور.. أبرز ملامح الحلقة الثانية من Game of thrones.. السير جيمى لانيسر يكسر آخر قيوده باستعادة شرفه.. آريا تستعد لمواجهة الموت.. والصراع يشتد بين سانسا ودينيريس وبداية الحرب الكبرى مبكرا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يخشى مفاجآت أياكس فى دوري أبطال أوروبا

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لو عربيتك اتجرحت..اعرف إزاى تصلحها بمعجون الأسنان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة