التصريح بدفن عامل لقى حتفه أثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء تركيب تكييف بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة عامل لقى مصرعه، نتيجة سقوطه من الطابق الخامس بمدينة 6 أكتوبر، أثناء تركيبه جهاز تكييف داخل منزل.

وكشفت التحريات التى تسلمتها النيابة العامة، أن العامل اختل توازنه أثناء تركيبه تكييف وسقط مفارقًا الحياة.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الخامس، مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وبإجراء التحريات تبين أن عامل أثناء تركيبه جهاز تكييف بإحدى الشقق، اختل توازنه وسقط مفارقًا الحياة، تحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.