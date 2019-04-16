التصريح بدفن جثة طالب انتحر بسبب مروره بأزمة نفسية بالعمرانية

كتب ـ أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بالطالبية والعمرانية بدفن جثة طالب انتحر شنقًا داخل منزله، بالعمرانية، بعدما كشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.

وكشفت أقول أسرة الطالب، أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة، وأصيب بحالة من الاكتئاب، دفعته إلى الانتحار، ونفوا وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، بالعثور على جثة شاب منتحر شنقًا داخل منزله، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة.