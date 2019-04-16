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التحقيقات تكشف خطة عصابة "الجنسيات المختلفة" لجلب المخدرات عن طريق الكبار

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:00 ص
التحقيقات تكشف خطة عصابة "الجنسيات المختلفة" لجلب المخدرات عن طريق الكبار مخدرات - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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حققت النيابة العامة، مع متهمين يحملا جنسية إحدى الدول العربية، كونا تشكيل عصابى تخصص فى جلب شحنات كبيرة لمخدر الحشيش من خارج البلاد إلى داخلها والاتجار بها.

 

وقالت التحقيقات، التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، إن المتهمين اشتركوا فى تشكيل إجرامى تخصص فى جلب المخدرات عن طريق تحويل مبالغ مالية خارج البلاد لجلب شحنات من المواد المخدرة، وكذا عقد الصفقات مع كبار مهربي المواد المخدرة.

 

وتضمنت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين سيارة رقم (ج هـ ق 9471 )، و22 مليون و250 ألف جنيه مصرى ، 25800 دولار أمريكى ، 6400 دينار ليبى ، وطربة لمخدر الحشيش وزنت ( 100 جرام، و إسورة ذهبية، و 5  هواتف محمولة.

 

 أقر المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد عرضها على عملائهما كعينة للاتفاق على الشراء، والمبالغ المالية من حصيلة بيع المواد المخدرة ، وأنهما فى طريقهما لتحويل تلك المبالغ خارج البلاد لجلب شحنات أخرى من تلك المواد ، وكذا عقد الصفقات مع كبار مهربى المواد المخدرة ، واستخدامهما للسيارة فى عملية النقل والترويج والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما .

 


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