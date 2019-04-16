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البرلمان يوافق على المادة الخاصة بمن يحل محل الرئيس حال قيام مانع مؤقت

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:47 م
البرلمان يوافق على المادة الخاصة بمن يحل محل الرئيس حال قيام مانع مؤقت مجلس النواب
كتبت نور على
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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة 160 من الدستور فقرة أولى من التعديلات الدستورية.

 

وجاءت الموافقة برفع الأيدى، وتنص على أن يحل محل رئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت نائب رئيس الجمهورية وفى حالة عدم وجود نائب الرئيس يحل رئيس الوزراء.

 

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس:

 

مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة)

 

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.


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