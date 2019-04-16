البترول تفند شائعة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهاً

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد برفع وزارة البترول سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهاً للأسطوانة، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهاً، وأن السعر الرسمي من الوزارة "لأسطوانة البوتاجاز" المنزلية هو 50 جنيهاً فقط، ولم يطرأ عليه أى زيادات، مُشددةً على أن ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة قلق المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تقدم دعماً بنحو 26 مليار جنيه سنوياً، مُضيفةً أنه يتم إنتاج مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة يومياً بإجمالي 360 مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة سنوياً.