الاقتصاد العالمى وتأجيل خروج بريطانيا يدعمان ثقة المستثمر الألمانى فى أبريل

(رويترز)

أظهر مسح اليوم، الثلاثاء، تحسنا فى ثقة المستثمرين الألمان، للشهر السادس على التوالى، فى أبريل فى ظل تحسن توقعات نمو أكبر اقتصاد أوروبى، وسط اقتصاد عالمى، يبدى متانة، وإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وقال معهد الأبحاث، إن مسحه الشهرى، أظهر تحسن معنويات المستثمرين إلى 3.1 من -3.6، فى مارس وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة أقل إلى 0.8، ونزل مؤشر مختلف يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الحالية إلى 5.5 من 11.0 فى الشهر السابق.

وكانت الأسواق تتوقع تراجعا إلى 8.0، وقال رئيس زد.إي.دبليو أخيم فامباخ، إن التحسن الطفيف فى المعنويات الاقتصادية يستند بشكل كبير إلى الآمال فى نمو الاقتصاد العالمى بمعدل أقل سوءا مما كان متوقعا.

وقال "إرجاء الموعد النهائى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ربما ساهم أيضا فى تحسن التوقعات الاقتصادية".