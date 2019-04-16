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الإسكان تعلن مواعيد تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى بمدن "بدر والعبور و6 أكتوبر"

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:22 م
الإسكان تعلن مواعيد تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى بمدن "بدر والعبور و6 أكتوبر" مشروع الاسكان الاجتماعى - صوره ارشيفيه
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه عقد اجتماعا مع مسئولى الجهات المنفذة لوحدات الإسكان الاجتماعى بمدن: بدر والعبور و6 أكتوبر، للوقوف على برامج زمنية محددة للتسليم، خاصة لوحدات الإعلان الثامن المتأخرة فى التسليم.

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى أنه تم الاتفاق على تسلم وحدات مدينتى العبور و6 أكتوبر، التى يتم تنفيذها حاليا على 3 دفعات، بنهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر 2019، بينما يتم تسلم وحدات مدينة بدر على دفعتين، بنهاية سبتمير وديسمبر القادمين.

وأشار مسئولو صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ،إلى أنه سيتم البدء فى إحراءات الاستعلام، عن المستحقين، والاجراءات البنكية المختلفة، تمهيدا لتسليم الوحدات لمستحقيها فور تسلمها من الجهات المنفذة.

 


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