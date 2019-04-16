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الأمم المتحدة: نبذل كافة الجهود لمساعدة النازحين بمخيم الركبان السورى

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:12 ص
الأمم المتحدة: نبذل كافة الجهود لمساعدة النازحين بمخيم الركبان السورى مخيم الركبان السورى ـ صورة أرشيفية
نيويورك(أ ش أ)
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أكدت الأمم المتحدة استمرارها فى بذل كافة الجهود لمساعدة النازحين فى مخيم الركبان السورى على الحدود مع الأردن.

وقال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة مستعدة للمشاركة بشكل أكبر ومباشر إذا سمح لها بالوصول الكامل إلى المخيم.

وأضاف دوجاريك، فى مؤتمر صحفى دورى، أن الأمم المتحدة قدمت دعما محدودا للذين تمكن الهلال الأحمر السورى من إخراجهم من هناك، وشمل ذلك توفير المواد الغذائية وتقديم الطعام والماء ومستلزمات النظافة والخدمات الطبية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة، لم تحصل على السماح بعد بدخول مخيم اللاجئين هذا.

وأوضح أن حوالى 1500 شخص غادروا الركبان يوم الأحد الماضى، وأكثر من نصفهم أطفال، وتابع "هذه هى المجموعة الخامسة ممن غادروا الركبان فى الأسابيع الثلاثة الماضية".

وأشار إلى أن العدد الإجمالى للمغادرين بلغ حتى الآن أكثر من 3600 شخص، لافتا إلى أنهم يقيمون فى مدينة حمص والمناطق المحيطة بها، وأضاف أن نتائج الاستطلاعات التى أجرتها الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر السورى فى فبراير الماضى، أظهرت أن 95% من المستطلع رأيهم يرغبون فى مغادرة سوريا.

 


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