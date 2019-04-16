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الأرصاد: غدًا طقس لطيف على معظم الأنحاء وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:12 ص
الأرصاد: غدًا طقس لطيف على معظم الأنحاء وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية طقس معتدل - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

 


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