الأرصاد: طقس معتدل اليوم على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية، نشطة على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحرى والقاهرة ومناطق من جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 25

دمنهور 13 22

الإسكندرية 13 22

بلطيم 13 22

مطروح 13 20

السلوم 14 20

سيوة 15 24

بورسعيد 13 20

دمياط 13 20

الزقازيق 14 24

الإسماعيلية 14 26

السويس 15 25

العريش 14 21

رفح 13 20

رأس سدر 15 24

نخل 11 24

نويبع 16 27

طابا 16 26

كاترين 09 21

الطور 18 28

شرم الشيخ 19 31

الغردقة 19 30

مرسى علم 19 29

الفيوم 15 27

بني سويف 15 27

المنيا 15 27

أسيوط 16 28

سوهاج 17 29

قنا 18 32

الأقصر 19 33

أسوان 19 36

أبو سمبل 20 36

الوادي الجديد 19 31

شلاتين 19 31

أبو رماد 18 31

راس حدربة 20 29

حلايب 20 28

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 39

المدينة 23 37

الرياض 21 34

المنامة 25 31

أبو ظبي 21 32

الدوحة 23 33

الكويت 22 34

دمشق 07 18

بيروت 13 18

عمان 10 20

القدس 08 16

غزة 14 21

بغداد 18 31

مسقط 23 30

صنعاء 12 26

الخرطوم 26 42

طرابلس 15 21

تونس 12 23

الجزائر 12 20

الرباط 13 25

نواكشوط 19 30

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 13

اسطنبول 04 13

إسلام آباد 18 24

نيودلهي 20 32

جاكرتا 25 34

بكين 12 26

كوالالمبور 26 34

طوكيو 12 20

أثينا 08 17

روما 06 18

باريس 03 14

مدريد 07 20

برلين 03 14

لندن 06 13

مونتريال 01 08

موسكو -01 11

نيويورك 10 19

واشنطن 08 18



