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الأرصاد تكشف عن أخبار الطقس وفرص سقوط الأمطار.. أعرف التفاصيل

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:59 م
الأرصاد تكشف عن أخبار الطقس وفرص سقوط الأمطار.. أعرف التفاصيل الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أخبار الطقس خلال اليوم وغدا، موضحا أن البلاد تشهد تحسن نسبيا فى حالة الطقس على أغلب الأنحاء بالجمهورية حيث تشهد البلاد ارتفاع بدرجات الحرارة يصل لـ 3 درجات.
 
 
وأوضح مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين 23  و24 درجة، وذلك بعد الانخفاض الملحوظ الذى شهدته حرارة الجو خلال اليومين الماضيين.
 
 
وأشار مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن فرص الأمطار تنحسر اليوم وغدا على السواحل الشمالية، موضحا استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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