اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

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البرلمان يوافق على التعديلات الدستورية وأبرزها زيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات على وتخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة
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