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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 11:49 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:34 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء أهم 10 أخبار على مدار اليوم
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اليوم السابع بلس
 
يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الثلاثاء، منها موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية، وتفاصيل حريق كاتدرائية نوتردام، وتعديل مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز.
 
 
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اعرف كل حاجة (10)
 
 

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تعديلات الدستور

التعديلات الدستورية

السيسي

الرئيس السيسي

مدة الرئاسة

حمو بيكا

حموبيكا

الاهلي

الزمالك

بيراميدز

اليوم السابع بلس

قاعدة محمد نجيب




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